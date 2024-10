F1: Kimi Antonelli "Pronto per circus, Wolff un secondo padre" (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Dovrò imparare a gestire il weekend e le varie procedure. Ma sono già cresciuto tanto" TRENTO - "Per me Toto Wolff è stato un secondo padre, sin dal 2018 che ho firmato con l'Academy Mercedes e tuttora oggi. Mi ha sempre supportato e mi ha anche sgridato molto recentemente, quando ho fatto il biric Ilgiornaleditalia.it - F1: Kimi Antonelli "Pronto per circus, Wolff un secondo padre" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Dovrò imparare a gestire il weekend e le varie procedure. Ma sono già cresciuto tanto" TRENTO - "Per me Totoè stato un, sin dal 2018 che ho firmato con l'Academy Mercedes e tuttora oggi. Mi ha sempre supportato e mi ha anche sgridato molto recentemente, quando ho fatto il biric

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - Antonelli : “Wolff come un secondo padre - mi sento pronto per il Circus” - Ora avrò altre due chances nelle prove libere in Messico e ad Abu Dhabi, dovrò finire tutta la sessione. Ma sono già cresciuto tanto, soprattutto nella gestione delle gomme“. Sono queste le parole di Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota classe 2006 che debutterà in F1 con Mercedes nel 2025, nel suo intervento al Festival dello Sport. (Sportface.it)