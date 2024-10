"Era la sua amante italiana": fuori il nome, indiscrezioni pazzesche su Juan Carlos (Di venerdì 11 ottobre 2024) Com'è bello far l'amore da Trieste a Madrid? L'indiscrezione arriva dalla rivista francese Privé e attribuisce a Juan Carlos I, re di Spagna dal 1975 al 2014, un flirt con la nostra Raffaella Carrà che, come è noto, è stata un volto televisivo molto conosciuto anche nella penisola iberica. Privé lo scorso 25 Settembre ha pubblicato una serie di fotografie, inoltre, che ritraggono il sovrano mentre dà un bacio appassionato all'attrice Bàrbara Rey, icona della commedia sexy spagnola anni '70. Da lì, il tam tam vorticoso sulla vita amorosa di Juan Carlos e, tra i nomi spuntati nella sua lista, spicca anche Raffaela Carrà, nome confermato anche dall'esperta di cronaca rosa spagnola Pilar Eyre, la quale afferma che la nostra Raffa abbia avuto una relazione con Don Juan Carlos dopo la morte di Francisco Franco. Liberoquotidiano.it - "Era la sua amante italiana": fuori il nome, indiscrezioni pazzesche su Juan Carlos Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Com'è bello far l'amore da Trieste a Madrid? L'indiscrezione arriva dalla rivista francese Privé e attribuisce aI, re di Spagna dal 1975 al 2014, un flirt con la nostra Raffaella Carrà che, come è noto, è stata un volto televisivo molto conosciuto anche nella penisola iberica. Privé lo scorso 25 Settembre ha pubblicato una serie di fotografie, inoltre, che ritraggono il sovrano mentre dà un bacio appassionato all'attrice Bàrbara Rey, icona della commedia sexy spagnola anni '70. Da lì, il tam tam vorticoso sulla vita amorosa die, tra i nomi spuntati nella sua lista, spicca anche Raffaela Carrà,confermato anche dall'esperta di cronaca rosa spagnola Pilar Eyre, la quale afferma che la nostra Raffa abbia avuto una relazione con Dondopo la morte di Francisco Franco.

