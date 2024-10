È festa del teatro al Catania Off Fringe Festival (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il viaggio come percorso fisico e spirituale attraverso il mondo, accanto a professionisti visionari dell’arte, il fil rouge del terzo Catania Off Fringe Festival, evento dedicato al teatro off e alle arti performative, parte dell’omonima rassegna internazionale, nella città etnea dal 17 al 27 ottobre. Una scelta tematica per i 700 anni dalla morte di Marco Polo, il viaggiatore più famoso del Feedpress.me - È festa del teatro al Catania Off Fringe Festival Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il viaggio come percorso fisico e spirituale attraverso il mondo, accanto a professionisti visionari dell’arte, il fil rouge del terzoOff, evento dedicato aloff e alle arti performative, parte dell’omonima rassegna internazionale, nella città etnea dal 17 al 27 ottobre. Una scelta tematica per i 700 anni dalla morte di Marco Polo, il viaggiatore più famoso del

Scuola - spettacolo - teatro : il programma del ‘Catania Off Fringe Festival’ - L. . Lo Studente in Giuria è una full immersion per formare dei giovani critici avvicinandoli in modo creativo, stimolante e approfondito al mondo del teatro. S. LABORATORIO DI TEATRO VIAGGIO EMOTIVO a cura di Egle Doria Il laboratorio condurrà i partecipanti in un percorso di educazione sentimentale attraverso il teatro e il linguaggio verbale e non verbale della sperimentazione ... (Dayitalianews.com)

Scuola - spettacolo - teatro : il programma del ‘Catania Off Fringe Festival’ - catanioff. “Italo Calvino”; I. Quello narrato e quello vissuto. Performance di diversi generi e in diverse lingue, da giovedì a domenica delle 2 settimane, avranno luogo ogni 2 ore in ogni location. IL CLOWN NELLA VALIGIA di e con Adriano Aiello Un clown entra in scena con una valigia per eseguire alcuni numeri ma è troppo impacciato per eseguirli correttamente. (Dayitalianews.com)

