Domenico Pozzovivo chiuderà la carriera al Giro di Lombardia | il saluto a quasi 42 anni

(Di venerdì 11 ottobre 2024)la sua gloriosaaldi2024: la Classica delle Foglie Morte, in programma sabato 12 ottobre, sarà l’ultima gara da professionista per il ciclista lucano, che appenderà così la bicicletta al chiodo a42(spegnerà le candeline il prossimo 30 novembre). Il veterano del gruppo saluterà indossando per l’ultima voglia la maglia della Vf Group-Bardiani Csf-Faizanè, squadra per cui è tornato a correre dopo avervi compiuto i primi passi agonistici (con un’altra denominazione). Sarà la sua sedicesima partecipazione all’ultima Classica Monumento della stagione, dove in passato ha raccolto anche tre piazzamenti eccellenti (due sesti posti e un’ottava piazza).