Celentano non risponde a Teocoli? Ecco perché | l' ultima sparata di Saviano

"Una dichiarazione di lealtà e cura": così Roberto Saviano ha definito la risposta di Adriano Celentano a Teo Teocoli. La questione è nata quando il comico ha detto che da anni prova a chiamare il cantante senza però ricevere risposta e che questo gli ha provocato un forte dispiacere. Il Molleggiato allora gli ha risposto così: "Teo, io non ti rispondo perché ti voglio bene. Continua pure a chiamarmi, e io non ti risponderò". Parole che a quanto pare l'autore di Gomorra non solo riesce a comprendere ma apprezza pure. Lo scrittore riconduce tutto al male insito nei cellulari. "Il telefono rende ciascuno raggiungibile al punto che il non rispondere si fa foriero di interpretazioni funeste - ha scritto in un intervento sul Corriere della Sera - 'Mi ignori', 'Ti ho fatto qualcosa che non immagino', 'Non sono alla tua altezza', 'Selezioni a chi rispondere e io ne sono escluso o esclusa'.

