Cacciatori di uragani, cosa fanno

Gli hurricane hunters statunitensi compiono missioni molto pericolose per studiare dall'interno queste violente tempeste

Chi sono e come operano i Cacciatori di Uragani - “Volare nel cuore di un potente uragano ti dà un’idea di cosa significhi essere una piuma che viene lanciata in aria”, afferma lo scienziato Jason Dunion, meteorologo dell’Università di Miami (Florida). Per quasi trent’anni anni, ha volato su aerei appositamente attrezzati conosciuti da tutti come “cacciatori di uragani” per studiare la condizione e l’evoluzione dei […] The post Chi sono e come ... (Lidentita.it)