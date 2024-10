Berlino Scholz riceve Zelensky | Nuovo pacchetto di 14 miliardi a sostegno dell’Ucraina

Berlino, Scholz riceve Zelensky: “Nuovo pacchetto di 1,4 miliardi a sostegno dell’Ucraina” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha promesso ulteriori aiuti militari al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita oggi a Berlino nell’ambito del suo Nuovo tour europeo. Un Nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di oltre 600 milioni di euro è stato appena promesso all’Ucraina. Il pacchetto include, tra le altre cose, il quinto sistema di difesa aerea Iris-T Slm, veicoli da combattimento di fanteria, carri armati principali, obici semoventi, munizioni di artiglieria e droni. “Entro la fine dell’anno, con il sostegno dei nostri partner Belgio, Danimarca e Norvegia, consegneremo all’Ucraina anche ulteriori aiuti militari del valore di circa 1,4 miliardi di euro“, ha annunciato Scholz che ha aggiunto: “Sono lieto che questa settimana, da parte degli Stati membri europei, abbiamo aperto la strada al contributo per l’Ucraina. Lapresse.it - Berlino, Scholz riceve Zelensky: “Nuovo pacchetto di 1,4 miliardi a sostegno dell’Ucraina” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il cancelliere tedesco, Olaf, ha promesso ulteriori aiuti militari al presidente ucraino Volodymyr, in visita oggi anell’ambito del suotour europeo. Undi aiuti militari del valore di oltre 600 milioni di euro è stato appena promesso all’Ucraina. Ilinclude, tra le altre cose, il quinto sistema di difesa aerea Iris-T Slm, veicoli da combattimento di fanteria, carri armati principali, obici semoventi, munizioni di artiglieria e droni. “Entro la fine dell’anno, con ildei nostri partner Belgio, Danimarca e Norvegia, consegneremo all’Ucraina anche ulteriori aiuti militari del valore di circa 1,4di euro“, ha annunciatoche ha aggiunto: “Sono lieto che questa settimana, da parte degli Stati membri europei, abbiamo aperto la strada al contributo per l’Ucraina.

