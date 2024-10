Zon.it - Battipaglia, recuperati 3 veicoli rubati: si indaga sui responsabili

(Di venerdì 11 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia dihanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio nel corso del quale sono stati rinvenuti 3già denunciati oggetto di furto consumato in Avellino, Potenza e San Valentino Torio.Le autovetture sono state riconsegnate ai legittimi proprietari, mentre sono in corso attività investigative per risalire agli autori del furto. Segui ZON.IT su Google News.