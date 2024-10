“Basta così, ha chiuso”. Grande Fratello, Shaila Gatta all’angolo: ‘rivolta’ contro l’ex velina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non solo Enzo Paolo Turchi e i suoi dubbi. Questa prima parte del Grande Fratello è stata sicuramente dominata da Shaila Gatta e dai suoi dubbi ‘amorosi’. Come è noto, la ex velina mora di Striscia la notizia ha fatto più volte retromarcia a proposito dei suoi sentimenti per Javier per poi avvicinarsi di nuovo a Lorenzo, che nel frattempo ha chiuso con Helena. Ma le cose sono già cambiate di nuovo. Ora però a guidare non è più Shaila ma i suoi due coinquilini. Lorenzo e Javier hanno infatti deciso di prendere le distanze dalla compagna di avventura. Sono quindi entrambi determinati a fare un passo indietro e mettere in stand by quella conoscenza che si è rivelata e si sta ancora rivelando ben più complicata del previsto. Leggi anche: “Ecco cosa sta succedendo”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Non solo Enzo Paolo Turchi e i suoi dubbi. Questa prima parte delè stata sicuramente dominata dae dai suoi dubbi ‘amorosi’. Come è noto, la exmora di Striscia la notizia ha fatto più volte retromarcia a proposito dei suoi sentimenti per Javier per poi avvicinarsi di nuovo a Lorenzo, che nel frattempo hacon Helena. Ma le cose sono già cambiate di nuovo. Ora però a guidare non è piùma i suoi due coinquilini. Lorenzo e Javier hanno infatti deciso di prendere le distanze dalla compagna di avventura. Sono quindi entrambi determinati a fare un passo indietro e mettere in stand by quella conoscenza che si è rivelata e si sta ancora rivelando ben più complicata del previsto. Leggi anche: “Ecco cosa sta succedendo”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Edoardo Donnamaria del Grande Fratello Vip 7 aggredito da una finta fan : “Un'esperienza poco piacevole” - Le fanbase, formatesi attorno alle coppie della Casa di Cinecittà, hanno spesso finito per danneggiare i concorrenti anziché sostenerli una volta tornati alla vita …. Il racconto dell'aggressione a Edoardo Donnamaria Il clima di tossicità che ha caratterizzato quell'edizione ha influito profondamente sui protagonisti. (Movieplayer.it)

Grande Fratello - sulla Casa volano i primi due aerei per il triangolo amoroso tra Shaila Gatta - Lorenzo Spolverato e Javier Martinez : le loro reazioni - Tanto due anime non si perdono e non si perderanno…E’ quello che dicevi anche tu ieri, è difficile che si perdono. Nel corso della settima puntata del Grande Fratello, Shaila ha dichiarato di essere attratta dal modello milanese che in precedenza aveva detto di vedere solo come un amico. cosa non si fa per inseguire il consenso del pubblico CIRCO#GrandeFratello pic. (Isaechia.it)

“Ecco perché se ne va”. Grande Fratello - la scoperta su Enzo Paolo : “Assurdo - cosa succede” - Non ballo più, insegno solamente. Biagio ha poi aggiunto che Enzo Paolo potrebbe lasciare il programma non per problemi con la moglie, ma perché è impegnato con il nuovo spettacolo Flashdance, un tour teatrale in cui partecipa anche Carmen Russo, insieme all’attore Alex Belli. Ma dietro la crisi matrimoniale tra Enzo Paolo e Carmen potrebbero esserci altre ragioni. (Tuttivip.it)