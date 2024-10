Amici 24, scoppia la lite nella scuola tra Ilan e TrigNo: "Per colpa tua ho la febbre e sto male" (VIDEO) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Duro scontro nella scuola tra i due giovani allievi di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, Ilan Muccino e TrigNo,: ecco cosa è successo nel daytime di oggi di Amici 24. Comingsoon.it - Amici 24, scoppia la lite nella scuola tra Ilan e TrigNo: "Per colpa tua ho la febbre e sto male" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Duro scontrotra i due giovani allievi di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi,Muccino e,: ecco cosa è successo nel daytime di oggi di24.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Djokovic nella vasca con Nadal - riaffiora la foto dal passato : così è nata la loro amicizia - Nole ha pubblicato una foto curiosa in compagnia di Rafa Nadal nelle ore successive al suo ritiro. Lo scatto risale a Indian Wells 2007.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Amici 24 - le anticipazioni della terza puntata : dopo la sfida entra nella Scuola un'altra figlia di VIP - Nella scuola entra una nuova cantante e la sfida di ballo si fa sempre più dura. Guidati dai professori di canto e ballo, però, i ragazzi sono pronti a immergersi nello studio per migliorare e migliorarsi. Già nella terza puntata del reality, in onda su Canale 5 domenica 13 ottobre a partire dalle 14, un'allieva abbandonerà la scuola e i ragazzi del gruppo di ballo si sfideranno (di nuovo) per ... (Movieplayer.it)

“Una figlia d’arte nella scuola”. Amici 24 - nuovo arrivo vip : la mamma e il papà sono molto famosi in tv - twitter. Leggi anche: “È lei la prima eliminata”. com/eUcMMiJIs6— ???. ???????????? (@gio_r_g_i_a) October 10, 2024 Chiamamifaro è entrata nel programma di Canale 5 grazie ad una sfida, che ha sconfitto la collega Alena, uscita da Amici 24. La ragazza, che ha 22 anni, ha preso parte allo scorso concertone del Primo Maggio di Roma. (Caffeinamagazine.it)