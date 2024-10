Volley, al via la Serie B, sabato la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora in trasferta contro la SSLazio (Di giovedì 10 ottobre 2024) sabato prenderanno ufficialmente il via i campionati di Serie B, e la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora è pronta alle sfide del girone F. Il primo fischio d’inizio l’attende alle ore 16:30 al Pala Luiss di via Longhi a Roma contro la SSLazio Pallavolo 1951.L’esordio nella categoria Frosinonetoday.it - Volley, al via la Serie B, sabato la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora in trasferta contro la SSLazio Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)prenderanno ufficialmente il via i campionati diB, e ladelè pronta alle sfide del girone F. Il primo fischio d’inizio l’attende alle ore 16:30 al Pala Luiss di via Longhi a RomalaPallavolo 1951.L’esordio nella categoria

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley : tornano i campionati di Serie C e D. E sabato di B1 e B2. In campo dopo 5 mesi - Confermatissimo il tecnico Uber Camurri (foto), sono arrivate la palleggiatrice Linda Pavan, gli opposti Michela Cattabiani e Chiara Morandi, le bande Ilaria Bertocchi e Lucrezia Ciocci, le centrali Beatrice Zanoni, Sara Munari e Martina Mantovani, oltre al libero Chiara Tirelli. Praticamente cinque mesi di stop: la pallavolo dei campionati regionali riparte proprio oggi con una gara di Serie C ... (Sport.quotidiano.net)

Rugby Rovigo - sabato al via il campionato di serie A Elite. La presentazione e le novità - A tutte le atlete e gli atleti vanno gli auguri della federazione per vivere una stagione indimenticabile, con il ruolo di protagonisti che spetta a tutte e tutti loro”. Guardiamo al futuro che ci aspetta insieme, la Fir ed i suoi club che sono il motore del rugby italiano. A loro, a tutti loro, vogliamo dare nuove prospettive, impegnandoci per affiancarli in una crescita virtuosa del sistema ... (Ilrestodelcarlino.it)

Sabato di Serie A - Inter e Atalanta in campo : i pronostici dei 3 match - I pronostici dei 3 match di Serie A in programma oggi, sabato 5 ottobre: si parte con Udinese-Lecce, seguita da Atalanta-Genoa e Inter-Torino L'articolo Sabato di Serie A, Inter e Atalanta in campo: i pronostici dei 3 match proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)