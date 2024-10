Unicoop Firenze, torna la raccolta alimentare in 120 punti vendita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaytorna sabato 12 ottobre, in oltre 120 punti vendita Unicoop Firenze, la raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas e di oltre 200 Firenzetoday.it - Unicoop Firenze, torna la raccolta alimentare in 120 punti vendita Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodaysabato 12 ottobre, in oltre 120, lapromossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a, con la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas e di oltre 200

