Trattamenti anti-age senza retinolo? I sieri viso a base di bakuchiol sono l’alleato beauty da provare

(Di giovedì 10 ottobre 2024) C’è un nuovo trendche sta conquistando tante di noi, che più che essere una nuova tendenza è anche una grande possibilità per chi non tollera ilsulla propria pelle. Parliamo deidi, un attivonoto per le sue proprietà-age, capace di aumentare la produzione di collagene, minimizzare le linee sottili sule le rughe e di stimolare il rinnovamento cellulare. Un ingrediente potente quanto ilma che agisce in modo molto più delicato sulla cute, poiché di origine completamente vegetale. Cos’è ilIl, infatti, è un principio attivo vegetale, che viene estratto dalle foglie dai semi della psoralea corylifolia, una pianta originaria della Cina e dell’India.