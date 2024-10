Tennis – Nadal vuole chiudere con la sesta ma Sinner sogna il bis La Coppa Davis a Malaga è un testa a testa tra Spagna e Italia su Sisal.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Ventidue Slam, 92 titoli in carriera, un oro olimpico e 5 volte la Coppa Davis. Questi i numeri della leggenda Rafa Nadal che oggi ha annunciato il suo ritiro dal Tennis: ritiro che diventerà ufficiale dopo le finali di Malaga del torneo di Tennis a squadre più famoso del mondo. Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Ventidue Slam, 92 titoli in carriera, un oro olimpico e 5 volte la. Questi i numeri della leggenda Rafache oggi ha annunciato il suo ritiro dal: ritiro che diventerà ufficiale dopo le finali didel torneo dia squadre più famoso del mondo.

Ritiro Rafa Nadal - l’omaggio del Real Madrid al tennista - Dopo il suo annuncio il mondo dello sport ha voluto omaggiare e salutare il campione spagnolo e non poteva mancare il saluto […]. Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal mondo del Tennis: il saluto del Real Madrid al tennista spagnolo Rafael Nadal ha annunciato il suo addio al tennis al termine della Coppa Davis. (Calcionews24.com)

Nadal si ritira dal tennis : “Decisione difficile - ma è il momento giusto” - “La verità è che gli ultimi due anni sono stati difficili e non ho potuto giocare senza limitazioni. . Non sono collaboratori, sono amici e sono stati al mio fianco in tutti i momenti in cui ho avuto bisogno di loro. Mia moglie Mery, con cui sto da 19 anni. “Penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una carriera lunga e di maggior successo di quanto avrei mai potuto ... (Lapresse.it)

Nadal - addio al tennis : il commovente ricordo di Pietrangeli e Nargiso – ESCLUSIVA - Bisogna dire che questo gli fa onore. Tennisti come lui, Rafa o Roger si arrendono solo davanti a situazioni innegabili. Oggi diciamo addio con grande nostalgia all’epoca dei tre tenori poi diventati quattro perché abbiamo vissuto vent’anni incredibili. Giocando così tanto, in superfici molto diverse, ci vuole poco per farsi male. (Cityrumors.it)