Studentessa di 16 anni precipita e muore a scuola. La mamma: «Mia figlia, un'anima sensibile che non è riuscita ad affrontare il malessere che aveva dentro» (Di giovedì 10 ottobre 2024) MONTAGNANA (PADOVA) - Chiede di andare in bagno e si getta dalle scale, togliendosi la vita a soli sedici anni. La madre, straziata dal dolore: «Mia figlia è sempre stata un'anima Ilgazzettino.it - Studentessa di 16 anni precipita e muore a scuola. La mamma: «Mia figlia, un'anima sensibile che non è riuscita ad affrontare il malessere che aveva dentro» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) MONTAGNANA (PADOVA) - Chiede di andare in bagno e si getta dalle scale, togliendosi la vita a soli sedici. La madre, straziata dal dolore: «Miaè sempre stata un'

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex manager 90enne regala oltre 200.000 euro alla giovane amante : la figlia scopre tutto dopo 20 anni - Col tempo i regali dell’anziano manager si facevano sempre più consistenti e avrebbero superato la soglia dei 200. 000 euro. . In tutti questi anni l’uomo le avrebbe fatto regali costosi e bonifici sostanziosi, l’ultimo di ben 50. Sarà pur vero che l’amore non ha età, ma ha destato non pochi sospetti la storia d’amore tra un ex manager 90enne e la sua amante di 42 anni, tra i quali c’è una ... (Dayitalianews.com)

Studentessa di 16 anni precipita e muore a scuola. La mamma : «Mia figlia - un'anima sensibile che non è riuscita ad affrontare il malessere che aveva dentro» - MONTAGNANA (PADOVA) - Chiede di andare in bagno e si getta dalle scale, togliendosi la vita a soli sedici anni. La madre, straziata dal dolore: «Mia figlia è sempre stata un'anima... (Ilgazzettino.it)

Uccise la moglie Gabriela Trandafir e la figlia di lei - condannato a 30 anni Salvatore Montefusco - Condannato a trent'anni di carcere e cinque anni di libertà vigilata (oltre a un milione di euro di provvisionale nei confronti del figlio che era parte lesa) Salvatore Montefusco, imprenditore edile di 72 anni che il 13 giugno del 2022 ha ucciso a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia della donna, Renata, 22enne, nella loro abitazione a Cavazzona di Castelfranco Emilia, in ... (Gazzettadelsud.it)