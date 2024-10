Storie di vivi e di morti: visita al Lapidario Estense e Romano con l'archeologo Nicola Raimondi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 3 novembre alle 15, nell'ambito del Festival di "Sciocolà" e col patrocinio del Comune di Modena, appunatemnto con "Storie di vivi e Storie di morti. visita al Lapidario Estense e Romano" con l'archeologo Nicola Raimondi. Un percorso misterioso e avvincente presso il Lapidario Modenatoday.it - Storie di vivi e di morti: visita al Lapidario Estense e Romano con l'archeologo Nicola Raimondi Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 3 novembre alle 15, nell'ambito del Festival di "Sciocolà" e col patrocinio del Comune di Modena, appunatemnto con "didial" con l'. Un percorso misterioso e avvincente presso il

