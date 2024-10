Liberoquotidiano.it - Sostenibilità, Regusto: "Recuperate 13mila tonnellate di prodotti alimentari"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) -, brand della Società Benefit Recuperiamo Srl, partecipa alla 12° edizione del Salone della Csr e dell'innovazione sociale. Durante il panel dedicato allo spreco alimentare Paolo Rellini, Co-founder e Coo, ha presentato i risultati ottenuti e gli impatti generati danel tempo.- si legge in una nota - è la prima piattaforma Esg blockchain per la lotta allo spreco che collega il più grande ecosistema circolare italiano, formato da oltre 650 aziende e più di 1.300 enti non-profit. Attraverso la piattaformale aziendee nonpossono donare e vendere i propri, digitalizzando e tracciando l'attività in maniera trasparente. Per ogni transazione viene calcolato e monitorato l'impatto che si ottiene a livello sociale, ambientale ed economico nel territorio attraverso preziosi indicatori Esg.