Silent Hill 2 Remake | Come risolvere il puzzle della scatola incatenata

Nel Remake di Silent Hill 2, il famigerato puzzle della scatola incatenata all'interno del Brookhaven Hospital torna a mettere alla prova i giocatori. Per risolverlo, dovrai affrontare tre tipi di serrature: un lucchetto a combinazione, una tastiera e l'utilizzo della Chiave Occhio di Lapis. Ecco i passaggi per affrontare questa sfida! Forse potrebbe interessarvi anche Come ottenere tutte le armi risolvere il Lucchetto a Combinazione Per sbloccare il lucchetto cilindrico, devi raccogliere quattro numeri sparsi nel Brookhaven Hospital. Ecco Come trovarli: Primo numero: 2 Recati nella stanza M1, situata sotto la Sala degli Armadietti Maschili al secondo piano. Interagisci con l'orologio che segna il numero 2. Secondo numero: 1 La stanza M2 è chiusa. Accedi alla M3 e distruggi il muro a sinistra per entrare in M2.

