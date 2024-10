Sanità Lazio: il piano della Regione per abbattere le liste d’attesa (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Regione Lazio ha approvato uno stanziamento di 17 milioni di euro per consentire alle Aziende Sanitarie del territorio di erogare circa 400mila prestazioni fuori soglia, ossia esami e visite che superano i tempi massimi stabiliti dalla normativa vigente. Un provvedimento per abbattere le liste d’attesa La delibera, proposta dal presidente Francesco Rocca, prevede di riportare entro i termini normativi tutte le prestazioni urgenti (da effettuare entro 72 ore), brevi (entro 10 giorni), differite (entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami specialistici), e programmabili (entro 120 giorni).“Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che stiamo portando avanti sulla riduzione delle liste d’attesa”, ha dichiarato Rocca, sottolineando come questo intervento rappresenti un passo importante verso un sistema sanitario più efficiente. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laha approvato uno stanziamento di 17 milioni di euro per consentire alle Aziende Sanitarie del territorio di erogare circa 400mila prestazioni fuori soglia, ossia esami e visite che superano i tempi massimi stabiliti dalla normativa vigente. Un provvedimento perleLa delibera, proposta dal presidente Francesco Rocca, prevede di riportare entro i termini normativi tutte le prestazioni urgenti (da effettuare entro 72 ore), brevi (entro 10 giorni), differite (entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami specialistici), e programmabili (entro 120 giorni).“Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che stiamo portando avanti sulla riduzione delle”, ha dichiarato Rocca, sottolineando come questo intervento rappresenti un passo importante verso un sistema sanitario più efficiente.

