Prato, tornano le Giornate Fai d’Autunno (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prato, 10 ottobre 2024 - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate Fai d’Autunno, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione anche attraverso la raccolta fondi. La delegazione pratese del Fondo per l’Ambiente Italiano guidata da Marzia de Marzi grazie alla collaborazione con il Comune di Prato invita a conoscere due luoghi che raccontano la città da più punti di vista. Ad accompagnare i visitatori delegati e volontari Fai con gli “Apprendisti Ciceroni”, studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti delle scuole Convitto Cicognini, Istituto tecnico industriale Buzzi e Liceo artistico Brunelleschi. Lanazione.it - Prato, tornano le Giornate Fai d’Autunno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024per la tredicesima edizione leFai, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione anche attraverso la raccolta fondi. La delegazione pratese del Fondo per l’Ambiente Italiano guidata da Marzia de Marzi grazie alla collaborazione con il Comune diinvita a conoscere due luoghi che raccontano la città da più punti di vista. Ad accompagnare i visitatori delegati e volontari Fai con gli “Apprendisti Ciceroni”, studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti delle scuole Convitto Cicognini, Istituto tecnico industriale Buzzi e Liceo artistico Brunelleschi.

