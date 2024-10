Iodonna.it - Per l’Autunno/Inverno 2024-2025 il dolcevita si reinventa con un imperativo: vietato annoiarsi. Ecco cinque outfit da copiare

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Giochi di layering e abbinamenti audaci sono pronti a rendere protagonista il classicodi tendenza a cui ispirarsi per indossarlo in modo originale. Con pantaloni sartoriali e cappotto grigio In questa stagione fredda, l’intramontabilenero si indossa insieme a collier prezioso, pantaloni sartoriali e cappotto nel grigio più chic. Leggi anche › A collo alto. Come abbinare in modo originale ilnel/25 Con capi monocromatici Leggero e a costine, ilsottile è protagonista dimonocromatici in bilico tra lusso e streetwear. Perfetto per la quotidianità. Con gonna metallizzata e giacca di pelle Per un’occasione importante o un look speciale, ilsi scopre romantico e femminile.