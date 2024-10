Quotidiano.net - Ottime le previsioni per il turismo in autunno

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Rimini, 10 ottobre 2024 – Leper il comparto turistico relative all'appaiono. Dopo una estate da “tutto esaurito” in questi mesi gli operatori turistici segnalano che risultano già vendute oltre la metà delle camere disponibili per il mese di ottobre (58%) ed il 45% per novembre e dicembre. Dati che trovano riscontro anche nei 5 milioni di prenotazioni già registrate sul portale Airbnb per il trimestre ottobre-dicembre. L’andamento positivo della stagione estiva fa ben sperare gli operatori: oltre la metà (50,9%) prevede di chiudere il bilancio 2024 in pareggio. L'analisi delle tariffe A mostrarlo gli ultimi dati dell’Osservatorio sull’Economia deldelle Camere di commercio di Unioncamere – Isnart, nel corso di un convegno realizzato al TTG Travel Experience di Rimini.