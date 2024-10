No, la Cina non ha dichiarato George Soros un «terrorista globale» (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’8 ottobre 2024 è stato pubblicato un post su X in cui si vede lo screenshot di un articolo dal titolo, in inglese, “la Cina ha ufficialmente dichiarato George Soros un ‘terrorista globale’ – È il ‘figlio di Satana’”. Nel post c’è anche la foto del presidente della Repubblica Popolare cinese Xi Jinping (a sinistra), e quella di George Soros (a destra). Chi pubblica commenta dicendo che si tratta di «una notizia fenomenale!». La notizia, che circola dal 2022, è falsa. Non c’è alcun riscontro del fatto che il governo cinese o il Partito Comunista Cinese abbia mai dichiarato ufficialmente George Soros un terrorista. Un portavoce della Open Society Foundations, una rete di fondazioni internazionali fondate da George Soros, ha confermato a Usa Today che la notizia è falsa. Facta.news - No, la Cina non ha dichiarato George Soros un «terrorista globale» Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’8 ottobre 2024 è stato pubblicato un post su X in cui si vede lo screenshot di un articolo dal titolo, in inglese, “laha ufficialmenteun ‘’ – È il ‘figlio di Satana’”. Nel post c’è anche la foto del presidente della Repubblica Popolare cinese Xi Jinping (a sinistra), e quella di(a destra). Chi pubblica commenta dicendo che si tratta di «una notizia fenomenale!». La notizia, che circola dal 2022, è falsa. Non c’è alcun riscontro del fatto che il governo cinese o il Partito Comunista Cinese abbia maiufficialmenteun. Un portavoce della Open Society Foundations, una rete di fondazioni internazionali fondate da, ha confermato a Usa Today che la notizia è falsa.

