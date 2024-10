Neilson Powless vince il Giro del Piemonte (Di giovedì 10 ottobre 2024) Neilson Powless vince l'edizione 2024 del Gran Piemonte, la gara ciclistica conosciuta fino a pochi anni fa come Giro del Piemonte.L'atleta statunitense ha vinto la classica in solitaria mantenendo il controllo e staccando il gruppo fino al traguardo. Alle sua spalle Corbin Strong e Alexander Novaratoday.it - Neilson Powless vince il Giro del Piemonte Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)l'edizione 2024 del Gran, la gara ciclistica conosciuta fino a pochi anni fa comedel.L'atleta statunitense ha vinto la classica in solitaria mantenendo il controllo e staccando il gruppo fino al traguardo. Alle sua spalle Corbin Strong e Alexander

Gran Piemonte 2024 : Neilson Powless trionfa in solitaria. Quarto Filippo Magli - Alle sue spalle volata di gruppo per il piazzamento che è andata a Corbin Strong (Israel – Premier Tech) davanti ad Alex Aranburu (Movistar Team), con quarto un eccellente Filippo Magli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Quattro uomini sono andati in avanscoperta nella prima fase di gara: Andrii Ponomar (Team Corratec Vini Fantini), Luca Colnaghi (VF Bardiani CSF Faizanè), Nickolas Zukowsky ... (Oasport.it)

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : numero di Neilson Powless - vince partendo a 43 km dall’arrivo. Quarto Magli - 12. 15. 23 Arrivano gli Uno-X insieme agli UAE, ma probabilmente si lotterà per il secondo posto. 02 E infatti il vantaggio sale nettamente: 5’ per i quattro al comando. 17 Nel tratto di salita Powless ha perso tanto vantaggio rispetto agli inseguitori, ha ancora poco più di 10 secondi. 46 Hanno guadagnato un buon margine sul gruppo Nickolas Zukowsky della Q36. (Oasport.it)