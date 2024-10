Nasce lo Spritz Vesuviano con liquore al Piennolo e Falanghina

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un mix chedalle eccellenze e dalla tradizione del territorio, per dare un sapore inedito a un cocktail divenuto ormai di tendenza in tutto il mondo. Dall’incontro tra il pluripremiatoal pomodorino deldell’azienda Alma De Lux di San Giorgio a Cremano, insignito del Platino ai ‘The WineHunter Award 2022?, con il Vesevius Charmat, la raffinataspumantizzata realizzata dall’azienda Bosco de’ Medici di Pompei,lo ‘’. Il drink da aperitivo per eccellenza, in questa inedita versione, verra’ presentato nel corso della 24esima edizione della ‘Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani’, che si svolgera’ a Boscoreale ( Napoli ) da domani a domenica.