Morto ad Acerra investito da un treno, la vittima è un ragazzo di 14 anni: rischio ritardi e cancellazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un ragazzo di 14 anni è Morto dopo essere stato investito da un treno nella stazione di Acerra (Napoli). La circolazione ferroviaria è stata sospesa Notizie.virgilio.it - Morto ad Acerra investito da un treno, la vittima è un ragazzo di 14 anni: rischio ritardi e cancellazioni Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Undi 14dopo essere statoda unnella stazione di(Napoli). La circolazione ferroviaria è stata sospesa

