Monreale, Massimiliano Terzo patteggia 4 anni nell’inchiesta per corruzione della “Nido d’argento” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Massimiliano Terzo, 44 anni, Monrealese, dipendente della cooperativa sociale “Nido d’argento” di Partinico, ha patteggiato una pena di 4 anni nell’ambito dell’inchiesta che ha svelato un sistema di corruzione tra enti locali e la cooperativa. L’indagine, condotta dai Carabinieri, ha portato alla luce un presunto giro di mazzette e favori che coinvolge diversi comuni della (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Monreale, Massimiliano Terzo patteggia 4 anni nell’inchiesta per corruzione della “Nido d’argento” Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 44se, dipendentecooperativa sociale “” di Partinico, hato una pena di 4nell’ambito dell’inchiesta che ha svelato un sistema ditra enti locali e la cooperativa. L’indagine, condotta dai Carabinieri, ha portato alla luce un presunto giro di mazzette e favori che coinvolge diversi comunilive.it)

