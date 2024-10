Mister Movie | L’esordio deludente di Joker 2 è un’opportunità a Terrifier 3 negli incassi al Box Office (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tanto atteso sequel di Joker: Folie à Deux ha esordito al di sotto delle aspettative al box-Office americano, un risultato che sta avendo diverse conseguenze sull’industria cinematografica. Il film, che prometteva di replicare il successo del primo capitolo diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix, non è riuscito a conquistare il pubblico Mistermovie.it - Mister Movie | L’esordio deludente di Joker 2 è un’opportunità a Terrifier 3 negli incassi al Box Office Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tanto atteso sequel di: Folie à Deux ha esordito al di sotto delle aspettative al box-americano, un risultato che sta avendo diverse conseguenze sull’industria cinematografica. Il film, che prometteva di replicare il successo del primo capitolo diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix, non è riuscito a conquistare il pubblico

Joker : Folie à Deux domina il Box Office ITALIA nel weekend - Ma veniamo agli altri film in classifica. Il cinecomic Joker: Folie à Deux ha dominato senza problemi il Box Office ITALIA nel suo weekend d’esordio. Il totale raggiunto dal cartoon Illumination è salito a quota 17,17 milioni, sempre più vicino ai 18,01 milioni finali di Cattivissimo Me 3 (2017). Per concludere, infine, Beetlejuice Beetlejuice è riuscito nel weekend a superare quota 5 milioni ... (Universalmovies.it)

Joker : Folie à Deux sveglia il boxoffice italiano del weekend - ma cade rovinosamente negli USA - Joker: Folie à Deux ha conquistato facilmente la vetta del botteghino italiano del weekend, dandogli una robusta svegliata, ma la situazione generale del film con Joaquin Phoenix appare più fosca del previsto. Da noi in seconda posizione si fa sentire Vermiglio. (Comingsoon.it)

Flop terribile per Joker : Folie à Deux al Box Office USA - Joker: Folie à Deux, la nostra recensione Per Warner Bros si tratta di un vero e proprio colpo al cuore, o per meglio dire al portafoglio. Il pubblico, di fatto, ha assegnato un clamoroso “D” al CinemaScore (il più basso di sempre per un cinecomic), mentre su PostTrak le cose sono andate anche peggio (0,5 stelle su 5). (Universalmovies.it)