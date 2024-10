Iltempo.it - Milton, Sottocorona: "Declassato ma venti a 200 Km/h? Non torna"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono oltre 2 milioni le persone rimaste senza elettricità in Florida, dove la scorsa notte italiana l'uraganoha raggiunto Siesta Key. In questa zona, come riporta la Cnn, la tempesta ha toccato terra, spazzando la costa conviolenti, forti piogge e allagamenti. Ci sono anche le prime vittime. Lo riporta la Nbc, spiegando che le morti sono state confermate dallo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, sulla costa atlantica. Con la notizia che sta catalizzando l'attenzione del mondo interno, Paoloha iniziato il suo intervento a Omnibus: "C'è qualcosa che non: è stato, ma si parla ancora dia 200 Km/h. Però, per fortuna, piano piano si sta calmando", ha affermato l'esperto. Diversa, invece, la situazione in Europa e, ancor di più, sull'Italia.