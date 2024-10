Meteo: allerta rossa, arancione e gialla su diverse regioni già da domani, 11 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il maltempo continua a colpire alcune regioni d’Italia, e per domani, venerdì 11 ottobre 2024, la Protezione Civile ha emesso nuove allerte Meteo. La perturbazione che ha interessato gran parte del Paese nei giorni scorsi si sta spostando verso i Balcani, ma le piogge continueranno a interessare soprattutto il Nord. L’allerta più grave riguarda la Lombardia, dove è stata diramata un’allerta rossa per rischio idraulico sulle pianure centrali.Leggi anche: Uragano Milton, la testimonianza di un italiano in Florida: “Niente luci, l’acqua entra in casa: sono ore difficili” Le allerte Meteo di domani 11 ottobre La situazione resta critica in alcune aree del Nord Italia, e le allerte Meteo si dividono tra rosse, arancioni e gialle, a seconda della zona. Thesocialpost.it - Meteo: allerta rossa, arancione e gialla su diverse regioni già da domani, 11 ottobre Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il maltempo continua a colpire alcuned’Italia, e per, venerdì 112024, la Protezione Civile ha emesso nuove allerte. La perturbazione che ha interessato gran parte del Paese nei giorni scorsi si sta spostando verso i Balcani, ma le piogge continueranno a interessare soprattutto il Nord. L’più grave riguarda la Lombardia, dove è stata diramata un’per rischio idraulico sulle pianure centrali.Leggi anche: Uragano Milton, la testimonianza di un italiano in Florida: “Niente luci, l’acqua entra in casa: sono ore difficili” Le allertedi11La situazione resta critica in alcune aree del Nord Italia, e le allertesi dividono tra rosse, arancioni e gialle, a seconda della zona.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta meteo rossa - arancione e gialla domani 11 ottobre : le regioni a rischio - Le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile per domani, venerdì 11 ottobre 2024. Allerta rossa per rischio idraulico sulle pianure della Lombardia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Allerta meteo rossa per domani : le regioni a rischio - La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per giovedì 10 ottobre, con una classificazione di rischio che varia da rosso a giallo a seconda delle regioni. Le previsioni per giovedì 10 ottobre Secondo le previsioni meteorologiche, i temporali inizieranno già dalla mattina di giovedì su Liguria e Lombardia, per poi spostarsi rapidamente verso est, colpendo Friuli Venezia ... (Thesocialpost.it)

Maltempo - allerta meteo rossa e arancione domani 10 ottobre : le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, giovedì 10 ottobre, una allerta meteo rossa su settori della Lombardia. Allerta arancione in Lombardia e Trentino Alto Adige e allerta gialla in otto regioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)