Marina Amm Lauretti | underwater offre enormi sfide e opportunità

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Venezia, 10 ott. (askanews) – All’Arsenale di Venezia è andato in scena, per tre giornate, il Transregional Seapower Symposium, una tre giorni organizzata dallaMilitare sull’importanza del potere marittimo e in particolare sulla dimensione subacquea. 67 delegazioni di 67 marine dei 5 continenti, insieme a 146 rappresentanze di organizzazioni nazionali e internazionali, il mondo dell’industria, quello accademico, e quello scientifico, si sono ritrovati per discutere della nuova frontiera dell’umanità. Come spiega ad askanews il Contrammiraglio Massimiliano, capo del Reparto piani, operazioni e strategie marittime dello Stato Maggiore dellaMilitare. “Il simposio guardava al mare – sottolinea – questa volta però in una sua accezione speciale: guardava a una nuova frontiera dell’umanità, ovvero la dimensione subacquea.