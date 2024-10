Lo stadio dell'Atletico Madrid si chiamerà 'Ryadh Air Metropolitano' (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - La nuova compagnia aerea dell'Arabia Saudita, Ryadh Air, ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con l'Atletico Madrid per i prossimi nove anni. L'intesa, scrive Al Arabiya, prevede che lo stadio Metropolitano del club venga chiamato Riyadh Air Metropolitano fino al 2033. Le cifre non sono note ma la compagnia saudita diventa cosi' lo sponsor più importante nella storia del club madrileno. L'Atletico ha fatto sapere che la nuova intitolazione dello stadio avverrà nelle prossime settimane. La compagnia statale saudita era già il main sponsor della maglia del club per il periodo 2023-2027 per 40 milioni di euro all'anno. Durante il primo anno di sponsorizzazione, il logo di Riyadh Air è apparso sulla parte anteriore delle divise della prima squadra maschile in tutte le partite nazionali e internazionali. Riyadh Air è stata creata nel 2023, ma non ha ancora operato un volo. Agi.it - Lo stadio dell'Atletico Madrid si chiamerà 'Ryadh Air Metropolitano' Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - La nuova compagnia aerea'Arabia Saudita,Air, ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con l'per i prossimi nove anni. L'intesa, scrive Al Arabiya, prevede che lodel club venga chiamato Riyadh Airfino al 2033. Le cifre non sono note ma la compagnia saudita diventa cosi' lo sponsor più importante nella storia del club madrileno. L'ha fatto sapere che la nuova intitolazioneavverrà nelle prossime settimane. La compagnia statale saudita era già il main sponsora maglia del club per il periodo 2023-2027 per 40 milioni di euro all'anno. Durante il primo anno di sponsorizzazione, il logo di Riyadh Air è apparso sulla parte anterioree divisea prima squadra maschile in tutte le partite nazionali e internazionali. Riyadh Air è stata creata nel 2023, ma non ha ancora operato un volo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atletico Madrid : Riyad Air nuovo naming sponsor dello stadio - accordo fino al 2033 - The post Atletico Madrid: Riyad Air nuovo naming sponsor dello stadio, accordo fino al 2033 appeared first on SportFace. Un accordo molto importante, che porterà nelle casse dell’Atletico una cifra tra i 250 e i 300 milioni di euro, bonus compresi, con un legame che durerà almeno fino al 2033. . L’Atletico Madrid si prepara a salutare il Civitas Metropolitano, accogliendo il Riyad Air ... (Sportface.it)

Atletico Madrid - il sindacato della polizia accusa : «Non ci hanno fatto intervenire allo stadio - sostenendo ultras neonazisti» - Nel frattempo, il sindacato della polizia Jupol ha accusato l’Atletico Madrid di non aver permesso alla polizia di intervenire sugli spalti del Wanda Metropolitano, anche per fermare alcuni ultras incappucciati con esposti simboli neonazisti. Il presidente dei Colchoneros, Cerezo, ha autorizzato e sostenuto questo gruppo ultra per molto tempo. (Ilnapolista.it)

Tifosi Atletico Madrid sui social - “allo stadio con mascherine per insultare Vinicius senza essere identificati” - E’ questo l’appello social di alcuni tifosi dell’Atletico Madrid in vista del derby di domenica contro i cugini blancos. e altri giocatori del Real Madrid senza poter essere identificati. , per causa la loro razza”. Ed è un’iniziativa contro cui la Liga subito si schiera, invocando l’arresto immediato di coloro che hanno promoso questa “campagna d’odio che cerca di promuovere atti razzisti e ... (Sportface.it)