L’Italia resta in 10 contro il Belgio, perché il VAR ha espulso Pellegrini per il fallo su Theate (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lorenzo Pellegrini è stato espulso attraverso il VAR nel primo tempo di Italia-Belgio: punita col cartellino rosso il suo tackle in scivolata su Theate, dopo che l'arbitro Eskas aveva optato solamente per l'amonizione. Fanpage.it - L’Italia resta in 10 contro il Belgio, perché il VAR ha espulso Pellegrini per il fallo su Theate Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lorenzoè statoattraverso il VAR nel primo tempo di Italia-: punita col cartellino rosso il suo tackle in scivolata su, dopo che l'arbitro Eskas aveva optato solamente per l'amonizione.

Al 45? Italia in vantaggio 2-1 sul Belgio ma sotto di un uomo : espulso Pellegrini - All’intervallo si va sul punteggio di 2-1 per gli Azzurri ma sotto di un uomo per l’espulsione di Pellegrini al 40?. Sprint. 40. Segna subito la Nazionale di Spalletti, al primo minuto, con una azione in velocità iniziata dal basso. Schema ben eseguito sulla punizione dalla trequarti. «Saranno momenti emozionanti, che ci tireranno dentro la partita e ci insegneranno un po’ come dobbiamo fare». (Ilnapolista.it)

LIVE Italia-Belgio 2-0 - Nations League calcio in DIRETTA : espulso Pellegrini - azzurri in dieci uomini - 9? Belgio che prova ad alzare il baricentro. 25? Goooooooooooooooool, Retegui, Dimarco per Cambiaso che impegna il portiere belga ma Retegui è attento per il tap-in finale, Italia-Belgio 2-0. 13? Dimarco su punizione non trova compagni in area di rigore. 45. 23? Retegui anticipato prima del colpo di testa da Faes. (Oasport.it)