Italia-Belgio, Pellegrini espulso: la reazione dell'Olimpico e il rimprovero di Trossard (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Italia parte benissimo, poi il rosso a Pellegrini che ribalta l'inerzia della gara: fischi per l'arbitro ma anche per il numero 10 Partenza a razzo per l'Italia in questa serata romana con il Belgio. Cambiaso firma il vantaggio dopo poco più di 60 secondi, poi il raddoppio meritato di Retegui per una squadra che gioca a memoria e trova in Dimarco il perno di ogni scarico sugli esterni, insieme a Cambiaso. Belgio in bambola, poi cambia il match improvvisamente nel finale di primo tempo. Pellegrini (LaPresse) – calciomercato.itTheate scappa sulla trequarti, Pellegrini non gli sta dietro e interviene in scivolata. Il numero 10 dell'Italia è in ritardo, per cui non riesce a prendere il pallone e anzi tiene un po' alto il piede sulla caviglia del difensore ex Bologna. Che cade a terra dolorante, con tutto il Belgio che se la prende con il giocatore azzurro, nel frattempo ammonito.

L’Italia resta in 10 contro il Belgio - perché il VAR ha espulso Pellegrini per il fallo su Theate - Lorenzo Pellegrini è stato espulso attraverso il VAR nel primo tempo di Italia-Belgio: punita col cartellino rosso il suo tackle in scivolata su Theate, dopo che l'arbitro Eskas aveva optato solamente per l'amonizione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nations League - Italia-Belgio 2-1 : Azzurri in 10 per l’espulsione di Pellegrini - Neanche un minuto e il Belgio accorcia con De Cuyper dopo uno schema su punizione. Pellegrini serve Dimarco in zona trequarti mancina, con il terzino che crossa basso al centro dove De Cuyper rischia l’autogol in scivolata: Casteels respinge corto, ma non può nulla poi sul tap-in vincente di Cambiaso. (Thesocialpost.it)

Al 45? Italia in vantaggio 2-1 sul Belgio ma sotto di un uomo : espulso Pellegrini - 1 – L’Italia ha segnato nel 1° minuto di gioco per la prima volta dall’11 giugno 2013 in amichevole contro Haiti (rete di Emanuele Giaccherini in quel caso). #ItaliaBelgio — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 10, 2024 Spalletti: «In Francia la squadra ha dimostrato di essere forte mentalmente dopo ciò che successe all’inizio» Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai, ... (Ilnapolista.it)