Inchiesta ultras, Inzaghi e Zanetti nel mirino: c'è già una sentenza | ESCLUSIVO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tiene ancora banco il caso ultras e su Inzaghi e Zanetti arriva anche la prima sentenza: ecco cosa può succedere Il caso ultras ancora al centro dell'attenzione. Ieri è stato ascoltato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, oggi dovrebbe toccare al vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti: le indagini della Procura di Milano vanno avanti, mentre dal punto di vista di quella sportiva si attende ancora che arrivino gli atti in Figc. Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itDi questo ha parlato anche Bruno Longhi, intervenuto a Ti Amo Calciomercato sul nostro canale Youtube. Il giornalista è convinto che dal punto di vista sportivo le due società non rischino nulla: "Se ci sarà sanzione per i singoli, da Inzaghi a Zanetti, riguarderà la giustizia ordinaria e non quella sportiva – le sue dichiarazioni -. Dal punto di vista sportivo l'Inter non ha commesso reati.

