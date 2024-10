Il nord di Gaza sotto assedio totale, cadaveri per strada (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’obiettivo della rinnovata offensiva di terra israeliana «è assumere il controllo del nord di Gaza». Il (prevedibile) fine della combinazione di raid aerei e assedio terrestre delle comunità settentrionali della Il nord di Gaza sotto assedio totale, cadaveri per strada il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il nord di Gaza sotto assedio totale, cadaveri per strada Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’obiettivo della rinnovata offensiva di terra israeliana «è assumere il controllo deldi». Il (prevedibile) fine della combinazione di raid aerei eterrestre delle comunità settentrionali della Ildiperil manifesto.

