I 5 migliori film di Alfonso Cuarón

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è un regista messicano molto conosciuto e apprezzato dal pubblico e dalla critica. Nel corso della sua carriera ha vinto moltissimi premi fra cui ben quattro premi Oscar, ottenuti nel 2014 e nel 2019. Dei quattro Oscar, due sono come Miglior Regista, uno come Miglior Montaggio e uno come Migliore Fotografia. Mentre aspettiamo l’uscita della sua serie Disclaimer – La vita perfetta, ripercorriamo quali sono i 5di. Ecco i 5diRoma –Roma è undel 2018 vincitore di due premi Oscar e acclamatissimo dalla critica. La pellicola è in bianco e nero ed è ambientata negli anni ’70 in un quartiere di Città del Messico chiamato Roma. Segue le vicende di una domestica che lavora per una famiglia borghese. Unintenso che narra di drammi molto pesanti, si può considerare anche unpolitico.