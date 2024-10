Hugh Jackman ricrea con Ryan Reynolds il video dell'annuncio di Deadpool 3 per svelare nuovi concerti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per annunciare i suoi nuovi concerti, Hugh Jackman ha coinvolto l'amico Ryan Reynolds ricreando il video con cui avevano confermato Deadpool & Wolverine. Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno ricreato il video dell'annuncio di Deadpool & Wolverine per svelare la serie di 12 concerti che la star australiana terrà a New York. L'attore sarà impegnato sul palco in varie date del 2025, a partire da gennaio, in alcuni weekend fino ad agosto. Il video condiviso online Per svelare il suo nuovo impegno sul palco, Hugh Jackman ha coinvolto il suo amico e collega Ryan Reynolds. Il video ricrea alla perfezione, ma a parti invertite, quello con cui l'attore canadese annunciava che l'amico aveva accettato di riprendere il ruolo di Logan nel terzo capitolo Movieplayer.it - Hugh Jackman ricrea con Ryan Reynolds il video dell'annuncio di Deadpool 3 per svelare nuovi concerti Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per annunciare i suoiha coinvolto l'amicondo ilcon cui avevano confermato& Wolverine.hannoto ildi& Wolverine perla serie di 12che la star australiana terrà a New York. L'attore sarà impegnato sul palco in varie date del 2025, a partire da gennaio, in alcuni weekend fino ad agosto. Ilcondiviso online Peril suo nuovo impegno sul palco,ha coinvolto il suo amico e collega. Ilalla perfezione, ma a parti invertite, quello con cui l'attore canadese annunciava che l'amico aveva accettato di riprendere il ruolo di Logan nel terzo capitolo

