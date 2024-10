.com - gIANMARIA, il nuovo singolo del cantautore è Formiche

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuova musica in arrivo perè il titolo deldell’artista Nuova musica in arrivo perè il titolo deldell’artista, in uscita, domani, venerdì 11 ottobre per Epic Records / Sony Music Italy. Il brano, scritto dallo stessoinsieme a Gianmarco Manilardi, che ne ha curato anche la produzione, parla di mancanze e di nuove consapevolezze: una lucida riflessione fatta a mente fredda sul vuoto che una persona può lasciare, e di come questo vuoto porti a sua volta alla certezza di quanto quella fosse la persona giusta. «è un brano alla ricerca – commentasulla canzone – Uno di quei brani che escono fuori in 15 minuti e dopo che vengono registrati rimangono quelli, un brano “fortunato” nel trovare un suono, delle parole e delle melodie velocemente ed essere già da subito ben definite.