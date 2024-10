G7 Salute, Torrette si conferma miglior ospedale pubblico d’Italia. Schillaci: «Siamo nelle Marche anche per questo» (Di giovedì 10 ottobre 2024) ANCONA – In occasione del G7 Salute in corso di svolgimento nel capoluogo dorico, c’è stato anche modo di toccare il tema legato alla sanità nella Marche, peraltro regione “Benchmark” per ciò che concerne l’equilibrio della spesa sanitaria. La città di Ancona, dove peraltro ha sede l’INRCA (unico Anconatoday.it - G7 Salute, Torrette si conferma miglior ospedale pubblico d’Italia. Schillaci: «Siamo nelle Marche anche per questo» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ANCONA – In occasione del G7in corso di svolgimento nel capoluogo dorico, c’è statomodo di toccare il tema legato alla sanità nella, peraltro regione “Benchmark” per ciò che concerne l’equilibrio della spesa sanitaria. La città di Ancona, dove peraltro ha sede l’INRCA (unico

