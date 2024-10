G7 Salute, Acquaroli: "Ancona e le Marche oggi sono la Capitale della sanità mondiale" | VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Ancona e le Marche oggi sono la Capitale della sanità mondiale con tanti ospiti di caratura internazionale che si sono ritrovati qui da noi per affrontare le sfide del futuro. E' un grande orgoglio e una grande responsabilità". Così Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, a margine Anconatoday.it - G7 Salute, Acquaroli: "Ancona e le Marche oggi sono la Capitale della sanità mondiale" | VIDEO Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "e lelacon tanti ospiti di caratura internazionale che siritrovati qui da noi per affrontare le sfide del futuro. E' un grande orgoglio e una grande responsabilità". Così Francesco, presidenteRegione, a margine

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riscaldamento Marche 2024 - quando si possono accendere i termosifoni - Le piogge autunnali sono arrivate abbondanti e con esse l’abbassamento delle temperature. Ecco allora i tempi e i modi con cui scaldare le nostre case. (Ilrestodelcarlino.it)

Chi sono Federico Gregucci e Clarissa Marchese : la storia d’amore - La loro storia d’amore è spesso condivisa sui social media, dove mostrano la loro vita familiare felice. E la carriera televisiva di Clarissa si conclude qui. Hanno celebrato il loro matrimonio nel 2019 e sono diventati genitori di due figli: Arya, nata nel marzo 2020, e Christian, nato nell’aprile 2021. (Metropolitanmagazine.it)

Focolaio di Dengue - oltre 100 contagi nelle Marche. L’allarme di Burioni : “Situazione fuori controllo - le infezioni sono minimo il doppio” - L’esperto sottolinea che la “Dengue non è, come hanno improvvidamente detto alcuni, una semplice influenza. Non abbiamo farmaci specifici e abbiamo da pochissimo un vaccino, che però è inutilizzabile nel contesto italiano e sembra non avere un’efficacia altissima”. Per fortuna, sottolinea il virologo, “nella situazione di Fano un aiuto ci dovrebbe arrivare dall’abbassarsi delle temperature. (Tpi.it)