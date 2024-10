Fonseca cambia il Milan: Tomori e Abraham “in castigo”, ecco chi può sostituirli|Primapagina (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-09 20:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Fonseca cambia il Milan. La partita persa contro la Fiorentina proprio non è andata giù al tecnico portoghese. Sul banco degli imputati sono finiti gli inglesi Tomori e Abraham: entrambi dovrebbe iniziare dalla panchina la prossima sfida contro l’Udinese in programma il prossimo 19 ottobre a San Siro. Una scelta che deve servire di monito anche per il resto del gruppo: chi sbaglia nei confronti del gruppo e dell’allenatore paga. Chi sbaglia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dei comportamenti: la gag del calcio di rigore strappato a Pulisic, ignorando deliberatamente l’indicazione di Fonseca, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. UOMINI FIDATI – Il Milan ora ha bisogno di concretezza e punti in classifica, per il gioco ci sarà tempo. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-09 20:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:il. La partita persa contro la Fiorentina proprio non è andata giù al tecnico portoghese. Sul banco degli imputati sono finiti gli inglesi: entrambi dovrebbe iniziare dalla panchina la prossima sfida contro l’Udinese in programma il prossimo 19 ottobre a San Siro. Una scelta che deve servire di monito anche per il resto del gruppo: chi sbaglia nei confronti del gruppo e dell’allenatore paga. Chi sbaglia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dei comportamenti: la gag del calcio di rigore strappato a Pulisic, ignorando deliberatamente l’indicazione di, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. UOMINI FIDATI – Ilora ha bisogno di concretezza e punti in classifica, per il gioco ci sarà tempo.

