Thesocialpost.it - Fabrizio e Sergio, paralisi e invalidità per colpa di un antibiotico: le loro storie terribili

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pochi giorni die delle vite cambiate per sempre. La denuncia parte daGentili, un professore di matematica e fisica di 47 anni residente a Macerata.è ora invalido al 60% a causa degli effetti collaterali di unappartenente alla classe dei fluorochinoloni. La stessa terapia che ha avuto conseguenze devastanti su un giovane di 22 anni,Cellitti, il quale, incapace di sopportare il dolore e i problemi neurologici derivanti dall’assunzione del farmaco, si è tolto la vita. Il gruppo di supporto e l’appello disperato Questa drammatica situazione ha spinto molte persone a unirsi in un gruppo su Facebook, “Fluorochinoloni – Gruppo di supporto per i danneggiati da”, dove chi ha subito danni dall’condivide le proprie esperienze e cerca conforto.