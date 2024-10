F1: Ferrari. Vasseur "Leclerc mai arrogante, facile convincere Hamilton" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il team principal della Rossa: "Stagione strana e lunga, momente fantastici e frustranti" TRENTO - "Non è stato difficile convincere Hamilton, lui arriva in Ferrari per le prestazioni della nostra macchina, cosa per la quale stiamo lavorando tanto". Queste le parole di Frederic Vasseur, team princip Ilgiornaleditalia.it - F1: Ferrari. Vasseur "Leclerc mai arrogante, facile convincere Hamilton" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il team principal della Rossa: "Stagione strana e lunga, momente fantastici e frustranti" TRENTO - "Non è stato difficile, lui arriva inper le prestazioni della nostra macchina, cosa per la quale stiamo lavorando tanto". Queste le parole di Frederic, team princip

Ferrari - Vasseur : “Facile convincere Hamilton - viene da noi per la performance” - Siamo sulla strada giusta, con un progetto nel quale stiamo mettendo tanta forza”. La sincerità e l’onestà sono alcuni dei valori più importanti che lo contraddistinguono”. Viene da noi per la performance, un aspetto importante che non dobbiamo mai dimenticare. Vasseur ha poi parlato della stagione in corso e di Charles Leclerc: “Una stagione lunga e strana, con tanti momenti fantastici ma anche ... (Sportface.it)