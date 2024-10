Errani-Paolini oggi, la diretta degli ottavi di finale del torneo di Wuhan (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Errani-Paolini oggi, la diretta degli ottavi di finale del torneo di Wuhan seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Errani-Paolini oggi, la diretta degli ottavi di finale del torneo di Wuhan Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –, ladideldiseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Sara Errani e Jasmine Paolini qualificate alle WTA Finals - Le vincitrici dell’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono qualificate al torneo di Riyad che vedrà sfidarsi le migliori otto coppie del 2024. Sarà una prima volta per Paolini e un ritorno per Errani. The post Sara Errani e Jasmine Paolini qualificate alle WTA Finals appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Sara Errani e Jasmine Paolini qualificate per le WTA Finals di doppio! Decisivo il trionfo a Pechino - La coppia azzurra, finalista all’ultimo Roland Garros, si trova attualmente al terzo posto della Race che prende in considerazione i punti totalizzati nel 2024 alle spalle solamente di Ostapenko/Kichenok e di Hsieh/Mertens. “Sarita” aveva giocato le Finals dal 2012 al 2014 in coppia con Roberta Vinci, partecipando anche in singolare nel biennio 2012-2013. (Oasport.it)

China Open - Errani-Paolini trionfano a Pechino. Sinner agli ottavi a Shanghai - Anche nel secondo set ero avanti di un break ma poi ho subito dei break e piano piano ho trovato il mio ritmo, lui ha iniziato a servire un po' peggio e sono riuscito a giocare meglio i miei game in risposta, credo che alla fine possiamo essere contenti. AGI - Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la finale al China Open, il WTA 1000 di PECHINO sul duro (DecoTurf, montepremi 8. (Agi.it)