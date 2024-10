Endless Love Anticipazioni 11 ottobre 2024: Nihan rivela a Kemal che Deniz è figlia sua! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda l'11 ottobre 2024 su Canale 5: Nihan è pronta dire a Kemal tutta la verità su Deniz! Comingsoon.it - Endless Love Anticipazioni 11 ottobre 2024: Nihan rivela a Kemal che Deniz è figlia sua! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ecco che cosa ci dicono ledell'Episodio diin onda l'11su Canale 5:è pronta dire atutta la verità su

Endless Love spoiler - Sezin ha un incidente d'auto : morirà? - L'articolo Endless Love spoiler, Sezin ha un incidente d'auto: morirà? Incontrerà sua figlia in condizioni pietose, così le dirà che dovrà provare a riprendere il controllo della sua vita, ma che comunque non potrà contare sull'aiuto della famiglia, che è davvero troppo delusa per l'accaduto.

Endless Love - cambio programmazione Mediaset puntate serali : la soap turca "anticipa" al giovedì dal 10 ottobre - Il reality condotto da Signorini andrà in onda solo il lunedì sera, lasciando la serata del giovedì nelle mani della soap turca Endless Love. Le vicende di Kemal e Nihan prenderanno il posto del Grande Fratello. La seconda stagione della fiction Mediaset con Giuseppe Zeno e Simona Cavallaro andrà in onda a partire da venerdì 11 ottobre.

Endless Love - anticipazioni della puntata di stasera - giovedì 10 ottobre : Deniz sta male - Nihan sospetta di Emir - Nihan preoccupata per Deniz: anticipazioni Endless Love puntate serali I problemi sembreranno non finire mai per la giovane Sezin, che nel secondo episodio serale si troverà a dover affrontare un malore della figlia. Endless Love, trame serali del 10 ottobre – episodio 245 Nel primo episodio inedito in onda stasera assisteremo a una falsa convinzione di Emir.