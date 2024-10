Elly Schlein a sorpresa: “Sono un’aspirante regista. La politica? Un contratto a termine” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Sono un’aspirante regista e probabilmente lo rimarrò per sempre. Credo che la politica debba essere l’unico impiego a termine, valido finché possiamo contribuire al Paese, dopodiché si potrà valutare il da farsi.” Queste le parole di Elly Schlein, segretaria del Pd, durante un’intervista a L’aria che tira su La7, quando viene interrogata su come si vede tra dieci anni. Chiedendole se il suo film avrà titolo ‘Il campo largo’, dice: “È un’espressione che ci è stata trasmessa”.Leggi anche: Nations League, Italia-Belgio 2-2: Azzurri rimontati all’Olimpico Schlein menziona anche la sua esperienza sul palco con J-Ax, spiegando: “‘Così com’è’ è stato il primo album che ho ricevuto nella mia adolescenza – racconta – avevo solo 11 anni. Thesocialpost.it - Elly Schlein a sorpresa: “Sono un’aspirante regista. La politica? Un contratto a termine” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “e probabilmente lo rimarrò per sempre. Credo che ladebba essere l’unico impiego a, valido finché possiamo contribuire al Paese, dopodiché si potrà valutare il da farsi.” Queste le parole di, segretaria del Pd, durante un’intervista a L’aria che tira su La7, quando viene interrogata su come si vede tra dieci anni. Chiedendole se il suo film avrà titolo ‘Il campo largo’, dice: “È un’espressione che ci è stata trasmessa”.Leggi anche: Nations League, Italia-Belgio 2-2: Azzurri rimontati all’Olimpicomenziona anche la sua esperienza sul palco con J-Ax, spiegando: “‘Così com’è’ è stato il primo album che ho ricevuto nella mia adolescenza – racconta – avevo solo 11 anni.

