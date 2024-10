Cina: Guangzhou, pubblicato rapporto di think tank su sinergia civilta’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Guangzhou, 10 ott – (Xinhua) – Fu Hua, presidente dell’agenzia di stampa Xinhua e del comitato accademico dello Xinhua Institute, tiene un discorso e presenta un rapporto del think tank sulla sinergia delle civilta’ all’Universita’ Sun Yat-sen di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 9 ottobre 2024. Il rapporto, intitolato “Sulla sinergia delle civilta’ – Una prospettiva cinese”, e’ stato pubblicato dallo Xinhua Institute, un think tank di alto livello dell’agenzia di stampa Xinhua. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Guangzhou, pubblicato rapporto di think tank su sinergia civilta’ Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ott – (Xinhua) – Fu Hua, presidente dell’agenzia di stampa Xinhua e del comitato accademico dello Xinhua Institute, tiene un discorso e presenta undelsulladelleall’Universita’ Sun Yat-sen di, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ieri 9 ottobre 2024. Il, intitolato “Sulladelle– Una prospettiva cinese”, e’ statodallo Xinhua Institute, undi alto livello dell’agenzia di stampa Xinhua. (Xin) Agenzia Xinhua

