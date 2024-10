Chiara Caselli: “Lavorare con Francesco Nuti fu devastante, oggi avrebbe ricevuto una denuncia per abusi” (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attrice Chiara Caselli ricorda l’esperienza vissuto sul set di “OcchioPinocchio” di Francesco Nuti, un periodo che sostiene l’abbia spinta a perdere la voglia di fare l’attrice: “Dico solo che, oggi, in un mondo in cui la mentalità rispetto agli abusi è profondamente diversa, Nuti avrebbe avuto una denuncia”. Fanpage.it - Chiara Caselli: “Lavorare con Francesco Nuti fu devastante, oggi avrebbe ricevuto una denuncia per abusi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attricericorda l’esperienza vissuto sul set di “OcchioPinocchio” di, un periodo che sostiene l’abbia spinta a perdere la voglia di fare l’attrice: “Dico solo che,, in un mondo in cui la mentalità rispetto agliè profondamente diversa,avuto una”.

Chiara Caselli - che fine ha fatto e quanti anni ha - “Sto bene, da qualche anno sono “mediosola”, cioè non single al 100 per cento, ho un figlio che amo, studia psicologia, ha una fidanzata fantastica, l’ho cresciuto da sola che aveva 3 anni, un impegno duro anche fisicamente. Poi una notte in campagna l’ho appeso a un albero di ciliegio in fiore e l’ho fatto volare, l’ho fatta volare. (Dilei.it)

Chiara Caselli - la confessione : “Lavorare con Nuti - un’esperienza devastante” - Sul set di OcchioPinocchio, Chiara non trovò solo difficoltà professionali, ma anche un ambiente ostile che mise a dura prova il suo equilibrio emotivo. Tutto naturale. Ricordo Belli e dannati di Gus Van Sant, eravamo nudi, io e Keanu Reeves, lui bello, sicuro di sé, con un rispetto totale del mio corpo. (Dilei.it)

Chiara Caselli : «Lavorare con Nuti fu un’esperienza devastante - oggi sarebbe stato denunciato» - Che educazione le avevano dato? «Rigida. A Weinstein in seguito mandai il mio primo cortometraggio come regista, Per sempre, che racconta la fuga d’amore di due bambini. Ascoltava Stockhausen a tutto volume. «Vedevo un uomo, in quelle condizioni fisiche così precarie, attaccato alle attrici, filmava i nostri corpi con una certa morbosità. (Ilnapolista.it)