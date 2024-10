Budapest, 'se Ucraina nella Nato ora è guerra mondiale' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un ingresso dell'Ucraina nella Nato "nelle attuali circostanze" provocherebbe la "Terza guerra mondiale". Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, parlando con i giornalisti a margine del Forum internazionale del gas a San Pietroburgo. "Se l'Ucraina viene accettata come membro della Nato nelle attuali circostanze, significherebbe lo scoppio della Terza guerra mondiale, e noi ci siamo dichiarati contrari a provocare uno scontro diretto tra la Russia e la Nato", ha affermato Szijjarto, citato dalla Tass. Quotidiano.net - Budapest, 'se Ucraina nella Nato ora è guerra mondiale' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un ingresso dell'"nelle attuali circostanze" provocherebbe la "Terza". Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, parlando con i giornalisti a margine del Forum internazionale del gas a San Pietroburgo. "Se l'viene accettata come membro dellanelle attuali circostanze, significherebbe lo scoppio della Terza, e noi ci siamo dichiarati contrari a provocare uno scontro diretto tra la Russia e la", ha affermato Szijjarto, citato dalla Tass.

